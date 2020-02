View this post on Instagram

#tranquilo I know what I am doing! You were in bad times with me and you will be in good times with me. El estuvo en las malas y también estará en las buenas. Muchas metas por cumplir, varias bocas por callar. #andrade #elidolo #faceoflatinos #nopasanada dice mi compa @toro_blanco_rush