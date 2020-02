El lunes pasado en Raw, Randy Orton abrieron el episodio con un segmento en donde Matt Hardy apareció luciendo un collarín, y eventualmente recibió otra paliza despiadada por cortesía de «La Víbora», a tal punto que tuvo que ser llevado en camilla.

A pesar de lo que vimos, luego fue revelado que el referido segmento fue un cambio de última hora propuesto por Vince McMahon, ya que días atrás WWE anunció una lucha super libre entre Randy Orton y Matt Hardy. El cambio tiene sentido si consideramos que Edge recibió un castigo similar y aún no ha regresado a las pantallas.

Es posible que no veamos más a Matt Hardy en algún programa televisado de WWE, aunque es posible que regrese, teniendo en cuenta que sus segmentos han arrojado buenos números de audiencia. El caso es muy análogo al tratamiento que recibió el año pasado Dean Ambrose previo a la salida, por lo que en WWE cualquier cosa podría pasar. Sin embargo, el propio Matt se ha dado tiempo para pronunciarse recientemente en sus redes sociales.

En ese sentido, anoche habíamos informado de esta publicación de Matt Hardy:

Against Every Warning, with serious head/neck injuries, I showed up on #RAW to face & fight RKO.

I was brutally beaten & suffered multiple injuries. But I’m alive. I’m not sure what’s next. If this was my @WWE goodbye, I didn’t get what I deserved-But maybe I got what I needed. pic.twitter.com/Bzh1Ot4fcU

— The UNKILLABLE Matt Hardy (@MATTHARDYBRAND) February 19, 2020