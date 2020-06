3 x 3: Lo mejor y lo peor de NXT (10 de junio 2020)

NXT 10 DE JUNIO 2020 .— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de NXT, cuyo evento estelar fue la lucha por entre Adam Cole y Dexter Lumis, que contó con la intervención de los otros miembros de The Undisputed Era.

LO MEJOR Y LO PEOR NXT 10 DE JUNIO 2020

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de NXT, en orden descendente:

LO PEOR

3- Rhea Ripley

Luego de su derrota en NXT TakeOver: In Your House frente a Io Shirai, Rhea Ripley estuvo presente en el programa y se refirió a aquella oportunidad; sin embargo, vimos a un Robert Stone intentándola reclutar (cosa que puede ser un intento de una sola noche), pero muy aparte de eso, no parece que tenga rumbo definido, al menos en el corto plazo, si consideramos que Dakota Kai lanzó su reto. Evidentemente eso le resta consistencia a la búsqueda de Ripley por recuperar lo que considera que es suyo.

2- Breezango

Vimos cómo Tyler Breeze y Fandango nos contaron cómo han sido sus carreras hasta el momento, y que en su paso por SmackDown perdieron el rumbo. Es decir, hicieron ver como que SmackDown fue lo que estaba acabando con sus carreras; sin embargo, fueron las malas decisiones creativas.

Breezango estuvieron en la órbita titular y el segmento Fashion Files era divertido; sin embargo, se perdió consistencia, ya que de un momento a otro desaparecieron. Nunca apretaron el gatillo con ellos en SmackDown, y ahora tienen ante sí una nueva oportunidad titular la próxima semana, aunque en una rivalidad con una construcción nula

1- Dakota Kai vs. Kacy Catanzaro

Fue una lucha rápida, sin que sea un desastre, pero para alguien que busca ser la siguiente retadora (Kai), permitió bastante ofensiva por parte de una Catanzaro que apenas aparece en televisión. Dakota Kai ganó, pero no lució dominante y si quiere arrebatarle el tíulo a Io Shirai, necesitará mostrar una mejor versión que la de anoche.

LO MEJOR

3- Futuras rivalidades

El programa de anoche fue uno muy sólido en términos de darnos una visión a largo plazo. Finn Balor se posiciona como el nuevo retador al Campeonato Norteamericano de Keith Lee; sin embargo, Johnny Gargano debe creer que con su victoria de anoche tendrá el derecho. Dakota Kai lanzó el reto a Io Shirai por el Campeonato NXT; la división de parejas empieza a tomar una matiz interesante y tendremos dos luchas titulares -una varonil y una femenil- en esa división.

Por último, pero no menos importante, vimos el sutil reto de Karrion Kross a Adam Cole, a quien prácticamente le "sentenció" que tiene las horas contadas con su Campeonato NXT, con lo cual el programa salió del aire.

2- Lucha de relevos mixtos

Una lucha de la que no se esperaba mayor cosa, dada la regla asociada a la misma: hombre contra hombre y mujer contra mujer; sin embargo, estos son cuatro de los mejores exponentes de la marca amarilla. Resultó siendo un encuentro entretenido, donde los rudos tuvieron que usar sus artimañas para debilitar al poderoso Keith Lee. Además, la "regla" fue rota, aunque de manera accidental, pero sutilmente el incidente sufrido por las mujeres resultó siendo decisivo en el encuentro, donde Gargano usó la táctica de ganar "a toda costa". Una historia bien contada aquí.

1- Hijo del Fantasma ahora es Santos Escobar

WWE ha tomado una dirección emocionante con el Campeón de peso crucero NXT, ya que es algo que no muchos habrían predicho. Hay muchos aspectos positivos para sacar de este nueva historia, en la que El Hijo del Fantasma se reveló como el líder de los enmascarados que habían estado atacando a algunos cruceros, y que luego se revelaron como Raúl Mendoza y Joaquin Wilde, quienes previamente habían salido de escena gracias a sendos "secuestros".

La nueva historia pone el foco en el título de peso crucero al tiempo que hace que El Hijo del Fantasma, ahora conocido como Santos Escobar, sea una Superestrella a tener en cuenta en NXT. Fantasma necesitaba algo sustancial para poner su marca como campeón, y esto podría muy bien ser el comienzo de una temporada potencialmente fructífera como rudo en la marca amarilla. Lástima que solo sea por el Campeonato crucero, pero será interesante de ver. Del otro lado, podría estar algún grupo liderado por Drake Maverick.