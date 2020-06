Randy Orton y Tommaso Ciampa recientemente comenzaron un pequeño intercambio en redes sociales. Vince McMahon podría estar molesto por sus interacciones, y en realidad no hay planes en WWE para llevar a cabo un enfrentamiento entre ambos, pero la Víbora podría ayudar a cualquiera a tener un mejor desempeño en el ring, gracias a su vasta experiencia.

► El consejo de Randy Orton para las Superestrellas de NXT

Durante el reciente Podcast WWE After The Bell con Corey Graves, Randy Orton asintió con la cabeza a RJ City, quien recientemente dijo que todos los veteranos en el negocio de la lucha profesional simplemente dirán "despacio" cuando se les pida consejo. Orton admitió que se rió porque ahora es ese "viejo contador de tiempo".

La Víbora confiesa que sintoniza NXT y ve mucho potencial ahí, pero el consejo de Randy Orton para las Superestrellas es que necesitan reducir la velocidad.

"He estado viendo un montón de NXT que no hacía antes. Tienen muchos tipos con talento. No quiero enterrar a nadie, bueno, pero no lo sé. Vi una lucha entre dos tipos que hicieron tantas cosas geniales y, mientras lo veía, solo pensaba en mi cabeza: 'Oh, si solo dejarían que eso respirara, ¿sabes a qué me refiero? Dejen que los fanáticos en casa lo acepten, es difícil. Como si estuviéramos hablando sin fanáticos ”.

“Cuando terminó el encuentro, mi esposa me miró y también tiene buen ojo para esta mier**. Ella dice: 'sabes que hicieron tantas cosas geniales, pero no puedo recordar una cosa específicamente de lo que hicieron'. Yo estaba como, 'sí, eso es todo'."

"Esto se trata de construir para esos momentos y de hacer una buena mier** cuando sea el momento adecuado. No se trata de mier** genial, mier** genial y , cool sh * t, termina".

El consejo de Randy Orton tiene mucho sentido considerando que ya tiene casi dos décadas en este negocio. Muchos lo criticarán porque su estilo de lucha puede ser lento, pero ya teniedo 40 años, no puede pedírsele que haga lo mismo que uno de veinte; sin embargo, el estilo agresivo, pero inteligente de La Víbora ha permitido que tenga una carrera longeva y bien podría ser un gran mentor en el futuro.