3 x 3: Lo mejor y lo peor de AEW Dynamite (10 de junio 2020)

AEW DYNAMITE 10 DE JUNIO 2020 .— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, en donde vimos la segunda defensa titular exitosa de Cody de su Campeonato TNT luego de obtenerlo en AEW Double or Nothing. Asimismo, también se produjo el debut de los ex WWE, FTR.

LO MEJOR Y LO PEOR AEW DYNAMITE 10 DE JUNIO 2020

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de Dynamite, en orden descendente:

LO PEOR

3- "Oranges"

El segmento entre Orange Cassidy, que es atacado por The Inner Circle con un saco de naranjas para que Chris Jericho pueda obtener un juego de palabras con el carismático luchador. Si a eso le mezclamos el hecho del sangrado que tuvo Cassidy, resultó en una especie de "humor negro". Algunas veces funciona, y en otras, como en el episodio de Dynamite de anoche, no.

2- Matt Hardy

El encuentro entre Colt Cabana y Sammy Guevara en AEW Dynamite fue bueno, e igual de bueno fue el hecho de que Matt Hardy salga a decirle al joven Guevara que se aleje de Chris Jericho, lo cual deja un hilo fantástico para las próximas semanas. Sin embargo, volvió a canalizar todas sus múltiples personas, los cuales funcionaron bien en Impact Wrestling debido a la forma en que su personaje se presentaba a través de viñetas.

Sin embargo, su personaje de AEW es un poco confuso para el fanático que mira en casa, por lo que, si hubiera dado una simple promo, como parecía originalmente, el resultado hubiera sido significativamente mejor. Se sintió extraño.

1- Cody vs. Jake Hager por el Campeonato TNT

No se trata de ninguna falta de respeto a Jake Hager, pero ¿alguien realmente piensa que tiene la oportunidad de destronar a Cody como el Campeón TNT en Fyter Fest? Hager es fantástico siendo el músculo de The Innner Circle, pero no es algo que entusiasme mucho. Su lucha contra Moxley se sintió demasiado apresurada en cuanto a la programación y temo que si pierde contra Cody en Fyter Fest, podría perder credibilidad cuando de encuentros relevantes se trate.

LO MEJOR

3- Best Friends y Orange Cassidy vs. The Inner Circle

A pesar del segmento que siguió a este encuentro, la lucha en sí fue muy buena. Best Friends son un equipo ya hecho y derecho en AEW y Orange Cassidy, cuando decide ponerse serio, es un buen intérprete en el ring. Este trío contrasta con el estilo rudo y agresivo de The Inner Circle, lo cual permitió que el trabajo de los seis se complemente de buena manera, con una buena química entre técnicos y rudos. Con Chris Jericho en los comentarios, la situación fue más entretenida durante este encuentro.

2- FTR y The Young Bucks coninciden en el ring

Luego de su debut en un ring de AEW, vimos cómo FTR es radicalmente diferente de casi cualquier otro equipo en la compañía. Finalmente, hubo el cara a cara en un breve segmento entre este equipo y The Young Bucks, el cual tuvo un abrupto final cuando los rudos llegaron a atacar a los Bucks.

Algunos creen que The Young Bucks son el mejor equipo en el mundo y otros creen que es FTR. Ahora que ambos equipos están en la misma empresa ahora y una lucha entre ambos es algo inevitable al final del camino, por lo que descubriremos muy pronto quíen será el mejor equipo.

1- Brian Cage "destruyendo" a Jon Moxley

Entiendo que muchos fanáticos de AEW pueden no haber visto a Brian Cage cuando estaba en Impact Wrestling y no lo consideraban una amenaza legítima para el campeón. Sin embargo, el ataque a Jon Moxley en el estacionamiento por parte de su retador, establece a Cage como un individuo verdaderamente brutal. Si bien puede ser demasiado pronto para que Cage se convierta en la cara de AEW, las semillas se han sembrado para un futuro a largo plazo.