Liv Morgan muestra heridas que le dejó Shayna Baszler

Liv Morgan tuvo su última lucha del 2022. Se enfrentó contra Shayna Baszler en una Street Fight Match, en un House Show desde la FTX Arena en Miami, Florida, y aunque logró vencerla luego de casi 15 minutos, Sin embargo, no la tuvo bien fácil.

Porque Baszler la golpeó con bastantes objetos, principalmente, un palo de kendo, dejándole heridas en la espalda a la ex Campeona SmackDown, quien las compartió con sus aficionados a través de redes sociales:

► Shayna Baszler dejó herida a Liv Morgan

«Gracias, Shayna Baszler».

Aunque Morgan tendrá que pasar el fin de año con dichas heridas en su espalda, lo bueno es que las mismas sanarán rápidamente. Morgan y Baszler compartieron el ring en 23 ocasiones en el año 2022, siendo el año en el que más han estado en el mismo ring, desde que ambas pudieron compartir en NXT en 2017.

El 2022 fue un año extraño para Morgan. Los fans la adoraban, y enloquecieron cuando ganó el Maletín de Money in the Bank 2022, y mucho más, cuando ganó el Campeonato Femenil SmackDown. Se lo quitó a Ronda Rousey solamente minutos despue´s de ganado el maletín en el PPV Money in the BAnk 2022, realizado el 2 de julio en Paradise, Las Vegas, Nevada.

Pero, las cosas cambiaron y los fans ya no querían ver a Morgan como monarca, pues su nivel en el ring mostró falencias en luchas posteriores que tuvo. Una vez volvió a perder el título, a las pocas semanas, los fans dejaron de abuchearla y volvieron a quererla. Ya veremos si en 2023 logra mejorar y ahora sí sem erece ganar algún título.