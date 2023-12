Liv Morgan estará en campaña benéfica de la NFL

Desde el mes de julio, Liv Morgan ha permanecido fuera de acción como consecuencia de una lesión persistente en su hombro y no hay una fecha prevista para su regreso, que podría darse durante el próximo año; sin embargo, hace menos de una semana fue noticia debido a que fue arrestada por posesión de marijuana, aunque fue liberada bajo fianza, considerándose de que se trata de un delito menor. Si bien no se había pronunciado sobre este incidente, la ex Campeona SmackDown ha vuelto a sus redes sociales, pero no precisamente para hablar sobre esta situación.

► Una semana después de su arresto, Liv Morgan vuelve a ser noticia

La superestrella de la WWE Liv Morgan envió recientemente un mensaje en sus redes sociales menos de una semana después de ser arrestada. Allí, envió vía Instagram un mensaje para comunicar de que se uniría a los Green Bay Packers para la campaña NFL My Cause My Cleats para donar sus zapatos Nike autografiados y personalizados, mencionando que las ganancias se donarían a The Boys and Girls Club. Explicó además que la misión de The Boys and Girls Club es ayudar a todos los jóvenes a alcanzar su potencial.

«Este año, me uniré a los Green Bay Packers para la campaña de NFL My Cause My Cleats 👟🏈🧀✨ Ahora pueden ofertar por mis zapatos Nike con el tema de LivxPackers, usados y autografiados y personalizados, que usé en el juego *ganador* de los Packers 😈, donde 100 El % de las ganancias se donará a The Boys and Girls Club ✨»

«La misión de Boys and Girls Club es ayudar a que todos los jóvenes de todo el mundo alcancen su máximo potencial. Crean igualdad de oportunidades y experiencias para los jóvenes independientemente de quiénes sean, de dónde vengan y cuáles sean sus circunstancias. Si puedes, Oferta ahora 🥰🙏,»

Liv Morgan estuvo presente en un juego de la NFL el pasado fin de semana, precisamente cuando SmackDown se transmitió desde Green Bay, Wisconsin.