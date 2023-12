WWE invita a los fanáticos a votar por lo mejor de NXT

El 2023 llega a su final, y WWE se está preparando una vez más para los premios de fin de año para celebrar lo mejor de WWE NXT. Sin duda, con Triple H y Shawn Michaels a la cabeza, la tercera marca de WWE ha tenido un importante repunte y ahora serán los fanáticos quienes decidan qué fue lo más destacado en este año.

► NXT New Year End regresa luego de tres años

WWE abrió en su sitio web oficial la votación de los fanáticos para los Premios de Fin de Año de NXT desde las 10 de la noche (hora del Este de los Estados Unidos) del 19 de diciembre, inmediatamente después de que la edición del martes de NXT saliera del aire.

En esta nueva edición de NXT New Year Awards, los fanáticos pueden votar por: la lucha del año, el Momento del año, la Superestrella masculina del año, la Superestrella femenina del año y el Equipo del año. Esta es la primera vez desde 2020 que NXT tendrá premios de fin de año, donde The Undisputed Era acaparó casi todos los premios. No obstante, también habrán menos categorías, con otras como «Rivalidad del año» y «Evento del año» que quedaron fuera de consideración.

La última vez que NXT otorgó premios de fin de año, Adam Cole fue elegido «Superestrella varonil del año» e Io Shirai fue votada como «Superestrella femenil del año». El premio al «Equipo del Año» fue para Roderick Strong, Kyle O’Reilly, Bobby Fish y Adam Cole, miembros de The Undisputed Era. La «Lucha del año» fue otorgado al combate de Finn Balor y Adam Cole en NXT TakeOver 31. De los ganadores de 2020, solo Shirai, Balor, y la ganadora de la «Superestrella emergente del año» Shotzi y el ganador de «la Superestrella futura de NXT» Austin Theory todavía permanecen en la compañía.

No se sabe cuándo se cerrará la votación para los premios ni tampoco cuándo se anunciarán a los ganadores, pero los fanáticos ya pueden votar sus favoritos y el abanico de opciones es amplio.