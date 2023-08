Lista la lucha por el Campeonato Mundial Femenil AEW para All In

Britt Baker y The Bunny se enfrentaron en un mano a mano, donde la ganadora iría a All In para buscar el Campeonato Femenil AEW.

La lucha comenzó a todo vapor, con golpes a diestra y siniestra de ambas, buscando por todos los medios llevarse la lucha, pues las dos luchadoras se conocen a la perfección y sabían por dónde atacar.

Baker y Bunny intercambiaron poderosos golpes y castigos para tener el control del encuentro, ambas teniendo las oportunidades por llevarse el duelo, pero sin lograrlo.

Al final Britt Baker consiguió conectar una poderosa patada y un pisotón para quedarse con el combate y el pase a la lucha por el Campeonato Mundial Femenil AEW.

Ahora en All In, Hikaru Shida defenderá el título ante Toni Storm, Saraya, Britt Baker.