Mike Tyson debutó en AEW en mayo de 2020 para confrontar a Chris Jericho y The Inner Circle. En abril de 2021, se unió a The Ocho contra The Pinnacle. Tuvieron bastante historia juntos pero nunca se vieron las caras en un combate el uno contra el otro. Lo más cercano fue cuando venció a Dax Harwood en un mano a mano con el legendario boxeador como réferi en Dynamite. Como curiosidad, ambos unieron fuerzas contra D-Generation X en el WWE RAW del 11 de enero de 2010. Esta fue realmente la única lucha de Tyson.

