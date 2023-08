Darby Allin: «El Campeonato TNT ha perdido valor»

Habiendo sido uno de los que elevó el título -junto a Brodie Lee, Miro y Cody Rhodes- y también el contendiente en el próximo All Out, donde enfrentará a Luchasaurus, que estará acompañado de Christian Cage, Darby Allin critica el presente del Campeonato TNT de AEW en una reciente aparición en AEW Control Center.

► «El Campeonato TNT ha perdido valor»

«Voy a ser sincero al decir esto. Para mí, el Campeonato TNT solía tener un significado importante. En el último año, he sentido que ha perdido todo su valor. Recuerdo a las personas que solían ostentarlo. Tipos como Cody, tipos como Brodie Lee, yo mismo. En ese entonces, tenía un valor especial. Ahora, parece que es como un juego de relevos. Honestamente, siento que ha perdido su valía.

«Así que cuando digo en All Out que quiero devolverle respeto al nombre de ese campeonato, lo digo en serio. Porque tienes a un tipo como Christian Cage, por ejemplo, caminando y diciendo que es el campeón. Vamos, hombre. No somos ingenuos. Estás desperdiciando el tiempo de la gente. Ese campeonato significa más que eso. Y luego tienes a un dinosaurio como campeón que nunca lo defiende. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué sentido tiene todo esto?».

Allin habla también de su próxima lucha por el cinturón:

«Lanzo el desafío a Christian Cage. Basta de hablar. Si crees que eres un campeón, comienza a actuar como tal. Voy a patearte el trasero y en All Out, voy a arrebatar ese campeonato. No me importa si crees que es tuyo, no me importa si piensas que le pertenece a Luchasaurus. Eso no importa, porque en All Out, será mío. Voy a devolverle el respeto al nombre de ese campeonato«.