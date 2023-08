Rob Van Dam y Jack Perry disputaron una lucha mano a mano la semana pasada en Dynamite por el Campeonato FTW en el debut de RVD en AEW. No pudo ganar pero dio una buena actuación, con la que en la compañía All Elite quedaron contentos. No obstante, los haters siempre están ahí para exponer su negatividad y ambos han estado recibiéndola. Pero los dos se han estado defendiendo mutuamente. Por ejemplo, Van Dam lo hizo en su pódcast, 1 Of A Kind.

«Me pareció realmente bueno. Lo vi cuando estaba entrenando. Cuando vivía en Los Ángeles, Katie [Katie Forbes] solía entrenar en Santino Brothers y a veces yo iba con ella, mayormente para estirar un poco, y Jungle Boy estaba allí, entrenando y esas cosas. Claro está que ha avanzado mucho desde entonces. Se desenvuelve con soltura en el cuadrilátero, tiene movimientos fluidos y un buen sentido del tiempo. ¡Boom! Hizo trampa, colega, [risas] ¿qué quieres que te diga? Además, lo conocí cuando era un chiquillo, en el momento en que conocí a su papá. Luke era un aficionado a la lucha libre, así que cuando estuvimos en el Staples Center, probablemente en 2001, recuerdo haber conocido a Luke Perry y a su hijo pequeño«.

De la misma manera, el joven monarca publicó lo siguiente:

To all the losers on here who like to talk shit without ever having done anything in their lives, @TherealRVD is STILL a world class, freak athlete, one of a kind, amazing professional wrestler. AND, beating him cements my legacy as the greatest FTW Champion to ever live. 😏

— Jack Perry (@boy_myth_legend) August 10, 2023