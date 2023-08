The Young Bucks derrotaron a The Gunns en duelo de equipos

La lucha de parejas de hermanos que encabezó AEW Dynamite enfrentó a The Gunns y The Young Bucks, dos de las parejas más destacadas en la empresa.

La batalla se gestó mucho antes de que sonara la campana, ya que los Bucks atacaron a los Gunns durante la presentación. Sin embargo, este asalto inicial no garantizó que mantendrían el control del enfrentamiento, ya que hubo un intercambio constante de dominio en el combate.

Durante varios minutos, se vivió una tensa alternancia en el ring. En algunos momentos, Matt y Nick lograban tomar el control, pero enseguida, Austin y Colten revertían la situación para nivelar las cosas una vez más.

