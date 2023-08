Eddie Kingston comanda un Stadium Stampede match vs. Blackpool Combat

Una vez más, Orange Cassidy inauguró un episodio de AEW Dynamite defendiendo el Campeonato Internacional AEW. En esta ocasión, su oponente fue Wheeler Yuta, a quien se enfrentó después del altercado en el estacionamiento entre Backpool Combat Club y The Best Friends.

Después de lo acontecido la semana pasada, estos dos luchadores se encontraron cara a cara en un enfrentamiento individual. La contienda comenzó con gran intensidad, ya que ambos contendientes desplegaron movimientos veloces y ataques contundentes desde el inicio.

Ambos luchadores sacaron todo su arsenal, buscando acabar con su rival pronto, pero era claro que ninguno se iba a rendir. Aunque Cassidy ha tenido mucha actividad últimamente y ya se muestra lesionado, no permitió que la lucha se pusieran a favor del retador; sin embargo, Yuta contestó a punta de golpes y fuertes castigos para tomar el control del encuentro.

El miembro de BCC mantuvo el control durante bastante tiempo, debilitando gradualmente al campeón, quien sufrió intensamente los ataques de su oponente. No obstante, Cassidy no estaba dispuesto a ceder su título fácilmente y logró recuperarse en más de una ocasión.

Parecía que Cassidy iba a asegurarse la victoria de manera contundente, pero Jon Moxley y Claudio Castagnoli intentaron distraerlo. A pesar de ello, Cassidy pudo llevar el combate a buen término. A pesar de los embates de Yuta, consiguió aplicar un toque de espaldas para salir victorioso.

Al final, Castagnoli y Moxley arremetieron contra Cassidy, pero los Best Friends aparecieron para intentar socorrerlo sin éxito. En ese momento, los Lucha Brothers y Eddie Kingston entraron en escena. Kingston anunció que en All In, BCC y algunos de sus aliados se enfrentarán a todos los presentes en el cuadrilátero en un Stadium Stampede match.

Por lo tanto, la alineación actual de esta lucha es la siguiente: Eddie Kingston, Penta el Zero M, Rey Fénix, Orange Cassidy, Chuck Taylor y Trent Beretta contra Claudio Castagnoli, Jon Moxley, Wheeler Yuta y otros tres luchadores aún por determinar.

