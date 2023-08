Chris Jericho rompe con Don Callis y empiezan una guerra

Después de que The Jericho Appreciation Society (JAS) le diera la espalda a Chris Jericho, The Ocho se encontraba ante una difícil decisión: unirse a Don Callis.

Jericho recordó que normalmente es él quien forma grupos y alianzas, pero en esta ocasión las cosas eran diferentes. Aceptó unirse a Don Callis para formar parte de su facción. Sin embargo, cuando todo parecía indicar que esta «nueva alianza» traería alegría, Jericho planteó una pregunta sobre un cuadro que Callis había traído al ring.

El mánager intentó evitar que se revelara el contenido de la pintura, pero finalmente fue descubierto. En el cuadro se mostraba a un Don Callis con la cabeza de Jericho. Esto provocó una gran tensión entre ambos, ya que comenzaron a lanzarse acusaciones mutuas de falta de sinceridad y egoísmo.

Callis le propinó una bofetada a Jericho, quien respondió atacándolo con golpes. En ese momento, Konosuke Takeshita y Will Ospreay intervinieron para atacar a Jericho, dejándolo en una situación precaria. Sin embargo, de manera sorprendente, Sammy Guevara apareció para separarlos.

Parece que a pesar de la ruptura de su alianza, Guevara no ha olvidado su afecto por Jericho.

