Britt Baker, alejada de la odontología: ¿Por qué?

«No tienes que limitarte a una sola trayectoria y únicamente comprometerte con ella. ¡Hay diferentes caminos que puedes tomar! Recibí críticas de ambos lados. En el mundo de la lucha libre profesional, era extraño que fuera estudiante de odontología, ya que no me dedicaba exclusivamente a la lucha libre, viviendo, comiendo, durmiendo y respirando lucha libre. Pero también en la escuela de odontología, era considerada una extraña, una ‘marginada’ porque no me enfocaba únicamente en la odontología y pasaba todo mi tiempo en la biblioteca. Así que realmente recibí críticas de ambos lados, pero eso me mantuvo obstinada y decidida«. Dos meses atrás, Britt Baker explicaba así su vida entre AEW y la odontología.

“There is no way anyone is getting in my way of that historical event that is #AEWAllin at Wembley Stadium”

Dr. Britt Baker D.M.D sets her sights on London and the #AEW Women’s World Championship!

