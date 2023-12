Lio Rush: «Las negociaciones con NJPW fracasaron»

Lio Rush ha estado dando vueltas por el mundo desde su adiós a WWE en 2020, destacando su paso por NJPW o TNA, sin quedarse en un sitio de manera permanente. De hecho, sin ir más lejos, en 2023, antes de la enfermedad de la cual todavía no ha vuelto, luchó también en MLW, PROGRESS, GCW o RevPro, entre muchas otras promociones.

► Lio Rush no firmará con NJPW

No obstante, sí que pensaba en firmar un contrato con New Japan. Entendemos que hubiera continuado trabajando con cierta libertad pero siempre priorizando a la empresa japonesa, en la cual, por otro lado, es donde más ha trabajado en estos tres años. Sin embargo, las negociaciones fracasaron, según Lio Rush cuenta en WrestlePurists.

«No, no hubo ningún tipo de acuerdo (con NJPW). No había acuerdo. Iba allí gira tras gira. Estábamos trabajando hacia un acuerdo. Siento que se habló de eso y estuvo en proceso durante bastante tiempo. Eso nunca se materializó realmente, pero sí, no había ningún acuerdo sobre la mesa. Solo yo yendo allí, poniéndolo todo en juego, sacrificando, esforzándome, haciendo lo que podía para tratar de proveer lo mejor posible para mi familia, sí.»

Es una incógnita qué camino o caminos va a tomar el luchador cuando vuelva de la enfermedad. Recientemente hablaba de un montón de oponentes que quiere tener en 2024, pero están repartidos por muchas compañías, incluyendo WWE y AEW, con las que las cosas tampoco fueron todo lo bien que podrían haber ido en su momento.

Tendremos que seguir esperando a que surjan novedades. Mientras, Lio Rush será agente libre pronto y está abierto a ofertas. Con toda seguridad va a tener a todo tipo de empresas interesadas en contratarlo, ya sea a tiempo completo o por fechas.