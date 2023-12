¿Cuál es la situación actual entre Warner Bros Discovery y AEW?

Dave Meltzer publicó en X que el contrato televisivo de AEW con Warner Bros. Discovery para Dynamite, Collision y Rampage expiran el 31 d diciembre de 2024.

December 31, 2024 is when the contract for all three shows ends. https://t.co/6wERdf8LW8

