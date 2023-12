Dominik Mysterio: «¿Máscara? ¡Soy muy guapo!»

«Tal vez pondría mi máscara en juego contra su cabellera, que es algo de la cultura de la lucha. Si pierdo eso, me quito la máscara. Si pierde, se afeita el cabello. Eso podría ser interesante». No hace mucho, Rey Mysterio lanzaba esta propuesta. Al final, Dominik Mysterio no está usando máscara como luchador, como tanto se había comentado antes de su debut. Pero todavía es posible que obligue a su padre a quitársela si así lo apostaran. ¿Entonces se la pondría? Tendríamos que verlo.

► Dominik no quiere máscara

Pero podemos adelantar que no, pues el joven luchador apunta en su reciente entrevista con The West Sport que es demasiado guapo como para taparse la cara.

«Al principio, quería usar una máscara. Tenía la idea de seguir todo el enfoque tradicional de la lucha libre. Pero todo sucedió tan rápido, especialmente con mi lucha debut contra Seth [Rollins]. Además, soy demasiado guapo.

«Muchos luchadores usan máscaras porque no son chicos atractivos. Hay una viñeta en la que Eddie Guerrero es víctima de un robo de billetera en WCW. Hace que todos los luchadores en WCW se alineen y se quiten las máscaras. Sus reacciones faciales ante todos estos tipos son de miedo, ya que todos parecen espantosos. Y eso incluye a mi papá y a Dragon Lee. Así que esa es una gran razón por la que no uso máscara. Siento que mi distintiva melena es suficiente ¡y soy guapo! Creo que eso le quitaría algo al asunto.»

Por otro lado, un par de años atrás, Dirty Dom comentaba:

«Se pensó, se habló de ello. Cuando iba a entrenar, entrenaba con una máscara puesta, solo para conocer la sensación, cómo acostumbrarme. Moverme, cosas así, respirar. Así que sí, entrenaba con la máscara puesta, porque quería debutar con la máscara puesta. Quería debutar tradicionalmente como Mysterio con la máscara.

«Pero, todo sucedió tan rápido, y todas estas oportunidades comenzaron a presentarse. Mi cara ya estaba en la televisión, así que no tiene sentido ponerme una máscara«.