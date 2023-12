La curiosa idea de CM Punk para Lio Rush en AEW

Lio Rush da a conocer una idea que CM Punk tenía para él en AEW antes incluso de que el Best in the World se uniera a la empresa, que fue después de que él se fuera. La da a conocer en su reciente entrevista con MuscleManMalcolm mientras se encuentra alejado de las cuerdas debido a una enfermedad con la que está lidiando (o ha tenido que lidiar). No se sabe cuando va a volver pero tiene grandes ideas para el año que viene.

► Idea de CM Punk para Lio Rush

«Tengo una historia con CM Punk. [Risas] Definitivamente tengo una historia con CM Punk. Recuerdo conocer a CM Punk en los inicios de AEW, cuando todos llegamos por primera vez al edificio, y recuerdo verlo sentado en las gradas. Simplemente me acerqué y me presenté, le dije cuánto lo admiraba de niño. No quería hacerlo sentir viejo. Le dije que lo admiraba, que aprecio su trabajo y su tiempo en la WWE.

«Un par de meses después, probablemente un mes o dos después, él vino con una idea, y no sé si debería decir esto, pero de todos modos lo diré. Recuerdo que él propuso una idea en la que quería que Danielle Fishel viniera a AEW para ser mi mánager. [Risas]. Teníamos a Danielle como amiga en común. Esa no fue la idea que se concretó. Eso nunca se materializó realmente. Esa es mi historia con CM Punk. Tengo un par más, pero tal vez las guarde para un libro algún día. Esa es una historia de CM Punk para ti».

Danielle Fishel es una reconocida fanática de la lucha libre que en alguna ocasión ha expresado interés en representar a un luchador.

Lio Rush reveals CM Punk wanted to bring Danielle Fishel to AEW to be Rush's manager 😮 pic.twitter.com/0ls2w9vRBE — MuscleManMalcolm (@MalcolmMuscle) December 18, 2023