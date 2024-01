Lexis King: «Brian Pillman es el nombre de otra persona, no mío»

Quien fuera conocido como Brian Pillman Jr. en AEW, hijo del falelcido Brian Pillman, exestrella de WWF, ahora ex Lexis King en NXT. Un nombre totalmente diferente al que venía utilizando. Pero, eso a él no le molesta.

Al contrario. Según reveló en una reciente entrevista con Chris Van Vliet, está más que feliz que ya no tenga que portar el nombre de su padre, pues no solo era una gran carga, sino que no le permitía ser una estrella por sí mismo. Estas fueron sus palabras:

► Lexis King, feliz de no ser más Brian Pillman Jr.

«No quiero meterme en eso, pero Brian Prillman es mi nombre real. Entonces, cuando fui allí, dije: ‘Hola, soy Brian Pillman Jr., blah, blah, blah’. Después me soltaron todo ese rollo de «no puedes conservar tu nombre», y yo les dije: «Bueno, no quiero que parezca que eso es algo malo», porque no lo es.

«Ya sabes, desde el principio, siempre soñé con tener mi propio nombre de luchador. Porque toda mi carrera he llevado su nombre. Toda mi vida he llevado el nombre de otra persona. He estado por ahí con el nombre de otra persona. Brian Pillman es un nombre que mi padre creó, él hizo ese nombre por sí mismo. No hay mucho que pueda agregarle».