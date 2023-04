“[…] Como el campeonato (femenil) de parejas. No creo que debamos cargar la lucha libre con una tonelada de campeonatos, pero también hay espacio para una división femenil de parejas. Hay muchas mujeres que tenemos detrás del escenario que no están en el programa, y ​​eso podría darles la oportunidad de estar en el programa […]“. Saraya pronunciaba estas palabras a mediados de diciembre de 2022 para más recientemente escribir en redes sociales: “La manera perfecta de celebrarlo [el Día de la Mujer] es traer el título femenil de parejas“.

> Leila Grey se suma a Saraya

Hasta ahora, solo la Outcast había llamado la atención por proponer públicamente esta idea. En cambio, Leila Grey lo hace también en MuscleManMalcolm:

«100%. Leila Gray y Jade Cargill, somos las campeonas de parejas del futuro. Tony Khan, haz que suceda«.

Que sepamos, AEW no tiene intención de crear ese título pronto. Mientras tanto, The Vicious Vixen habla además de su camino hasta ahora como All Elite:

«Mi historia con AEW es bastante loca porque no he estado en el negocio durante mucho tiempo. Después de debutar, que fue en 2020 durante el COVID, diría que tal vez unos cuatro meses después de mi debut, recibí un mensaje de Facebook de QT Marshall. Me preguntó si estaba interesada en venir a Dark. ‘Por supuesto que estoy interesada en ir a Dark’. En ese momento, no tenía mucha experiencia. No sabía lo que estaba haciendo, pero no iba a dejar que la oportunidad se me escapara de las manos. Fui, lo di todo y supongo que les gustó lo que vieron porque aquí estoy hoy, la mala de AEW«.

¿Te gustaría un Campeonato Mundial Femenil de Parejas AEW?