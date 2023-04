AEW Brawl Out es el nombre que recibe el incidente de CM Punk y The Elite ocurrido en All Out 2022 que dio la vuelta al mundo y después de la cual el Best in the World todavía no ha vuelto a aparecer en la compañía. Lo sucedido no terminará de quedar atrás hasta que lo haga, aunque siempre será recordado, y hoy volvemos a hablar de ello para saber cómo Jim Ross lo hubiera manejado de haber pasado en WWE y siendo él Director de Relaciones con el Talento según sus propias declaraciones en Grillin’ JR.

> Jim Ross habla del AEW Brawl Out

«Mi protocolo sería reunir a todas las partes involucradas en una habitación y arreglarlo y solucionarlo lo más rápido posible después de que sucediera y mantener la comunicación. Eso es difícil de hacer. A veces, a los muchachos les hieren los sentimientos, o están enojados, o sienten que tienen un problema. Pero deben comunicarse. Tan simple como eso. Se reduce a eso, francamente, al final del día, ¿qué tan bien nos comunicamos sobre este asunto? ¿Quieres hacerlo mientras todavía está caliente? Quieres hacerlo mientras todavía está fresco en la mente de todos y dejar que las personas se expresen de una manera civil y profesional. Porque, ya sabes, [Bill Watts] me dijo hace años, hay más de una manera correcta de hacer un ángulo de lucha libre o una historia, y creo eso. Entonces, ya sabes, todos tienen su causa. Todos tienen sus razones para hacer lo que hicieron. Ya sea que los resultados sean correctos o no, o lo que sea, yo no lo sé. Es el individuo quien lo está mirando.

«Tienes que comunicarte, tienes que reunir a todos y comunicarte, y cuando te vayas, con suerte, tendrás una resolución. Con suerte, tendrás personas que prioricen a la empresa primero. Si ocurre alguno de estos problemas, si no promueves la empresa y haces lo mejor para la empresa, estás en el camino equivocado. La empresa tiene que ser lo primero. Le dije esto muchas veces a los talentos. Tenemos que cuidar el ganso porque este ganso al que tenemos acceso a pone los huevos de oro que depositamos en el banco. Entonces, para mí, ese es el resultado final. La comunicación es la clave, y hacerlo de manera oportuna también es importante«.

¿Qué te pareció el incidente?