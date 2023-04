Bayley reacciona a su selección en el WWE Draft

El WWE Draft 2023 empezó la noche de este viernes en el más reciente episodio de SmackDown, en donde se realizaron varios cambios de marca en cuatro rondas, destacándose luchadores como AJ Styles, Bianca Belair y Damage CTRL. Además, la última ronda incluyó ascensos de luchadoras de NXT como Alba Fyre, Isla Dawn e Indi Hartwell.

Muchas de las Superestrellas que fueron seleccionadas en el Draft anoche no se encontraban tras bastidores, ya que formaron parte de la gira europea de WWE. De manera específica, solo The OC y The Street Profits se quedaron en el continente americano (siendo Superestrellas de Raw) y aparecieron en el programa luego de conocer que su destino sería la marca azul. En el caso de Bianca Belair, esta dio unas palabras por videollamada, pero se entiende que la mayoría podía haber estado durmiendo, considerando que era la madrugada del sábado en Europa.

Una de las que reaccionó hace pocas horas fue Bayley, quien se despertó con la noticia de su cambio de marca desde el Reino Unido. Tanto la ex Campeona SmackDown, como Iyo Sky y Dakota Kai fueron seleccionadas en conjunto, sugiriendo que seguirán asociadas durante un tiempo, a pesar de que surgieron rumores de una posible separación.

La líder de Damage CTRL reaccionó a este nuevo llamado en sus redes sociales y se acordó de Michael Cole, a quien nuevamente podrá hacerle la vida imposible los viernes por la noche.

Fell asleep in Ireland, woke up on #SmackDown. Looks like @MichaelCole finally had his prayers answered 🤡 https://t.co/5fM8jHtZkB

— Bayley (@itsBayleyWWE) April 29, 2023