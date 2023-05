Le preguntan por CM Punk y Tony Khan contesta así

Todavía no es oficial pero CM Punk está volviendo a AEW para liderar Collision, el nuevo programa de los sábados. El Best in the World nunca ha dejado de ser un tema popular en lo relativo a la compañía All Elite y justamente ahora su nombre empieza a sonar más, como ocurrió durante una reciente entrevista de Tony Khan con Maggie and Perloff, durante la cual le preguntaron, concretamente, sobre la posibilidad de que el nativo de Chicago vuelva a la programación en el programa celebrado en su ciudad natal el 21 de junio.

> Tony Khan prefiere no comentar sobre CM Punk

“No puedo comentar sobre eso, pero creo que es muy emocionante organizar muchos eventos importantes. Chicago ha sido una de las mejores ciudades para AEW durante mucho tiempo y estoy muy emocionado de estar de regreso allí, una ciudad natal para mí, personalmente, crecí en Illinois y pasé la mayor parte de mi vida allí hasta que mi padre se involucró en la NFL. Será genial estar de regreso en Chicago para AEW”.

> ¿Qué aprendió Tony Khan de All Out 2022?

“Realmente no puedo comentar. No he hablado sobre esa situación en particular desde que sucedió, específicamente. Desde entonces, AEW ha seguido alcanzando nuevas alturas y creciendo y tengo mucho respeto por todas las personas que acabas de señalar como luchadores profesionales y tenemos una gran compañía en marcha en este momento. Con un gran anuncio la próxima semana, hemos podido mantenernos y continuar desarrollándonos como una compañía de lucha libre“.

