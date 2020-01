Esta noche veremos un nuevo episodio en el cuadrado amoroso que nos está mostrando WWE, que tanta popularidad ha conseguido y que tanto va a durar de acuerdo a los informes que hemos estado publicando en SÚPER LUCHAS. Parece que Vince McMahon está pensando en que esta historia tenga su hueco en WrestleMania 36. Para entonces quedan 17 semanas, estaríamos hablando de 17 nuevos episodios. Casi abría que hacer varias temporadas. Pero la trama está teniendo tanto éxito que el mandamás da palmas con las orejas.

Hablamos de episodios pero estamos excluyendo lo que ocurre en los PPV así como también fuera de los programas semanales, es decir, la continuación de la historia en redes sociales. Sería imposible echar cuenta de todo. No andamos con números pero sí estamos contando todo lo que está sucediendo, como la reciente publicación de Liv Morgan de pruebas de su amorío con Lana.

Ahora seguimos en la misma línea con la respuesta que su supuesta antigua amante ha dado a esto.

I think what bothers me the most about this picture is that I have the same #STARWARS shirt on in April 2018 as I did in August of 2017 🙄 really glad my glow up is real and now I am a true fashion influencer & celebrity. 😘❤️ https://t.co/UMMkUb83gr

— CJ “Lana” Perry (@LanaWWE) January 6, 2020