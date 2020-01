Si no te gusta, no mires, pero tampoco nos insultes, es básicamente lo que han dicho tanto Lana como Bobby Lashley para responder a quienes están criticando o a quienes se están pasando de la raya hablando de su amorío en WWE. Los dos estuvieron cerca de casarse el lunes pasado en televisión, pero no pudieron hacerlo cuando fueron interrumpidos por Rusev y Liv Morgan, además de sus ex parejas. ¿Lo podrán hacer la semana que viene? Esto está por verse, pues estos dos no van a quedarse callados si lo intentan de nuevo.

► Rusev vuelve a aliarse con Lana

La pareja y el luchador búlgaro no han estado de acuerdo en nada hasta ahora, pero sí lo están cuando se trata de responder a sus detractores. En The Jerry Lawler Show, «The Bulgarian Brute» comentó esto:

“Algunas personas sólo quieren ver tres horas de powerbombs. Y, oigan, los felicito. Si eso es lo que te gusta, sigue adelante y encuentra el producto que mejor se adapte a tus gustos. WWE es una empresa grande que también se dedica al entretenimiento. No se trata solo de powerbombs, no se trata solo de llaves. Se trata de entretener a millones y millones de personas semana tras semana. “Quiero presentar un desafío al Universo WWE y a todos los demás, a todo el mundo. Cuando quieras decir algo negativo sobre algo, hazlo, pero sigue con diez cosas positivas. Pueden decir lo que quieran, para ver si podemos sacar algo bueno de las redes sociales, algo más allá de la expresión de la frustración. Para que podamos sacar también cosas positivas».

Esto último va a ser imposible, quienes critican, quienes insultan, van a seguir haciéndolo. Pero no van a cambiar nada, pues a pesar de las críticas esta historia sigue adelante. Y, por lo que sabemos, no va a acabar pronto.

► ¿Qué pasó entre Lana y Liv Morgan?

Podríamos decir que esto no fue lo más interesante de la entrevista, sino lo que contó Rusev acerca del amorío que tuvo su hasta hace poco esposa con Morgan.