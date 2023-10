Nunca dejamos de hacerlo realmente pero últimamente estamos hablando mucho de Arn Anderson. No solo por la salida de AEW de su hijo, Brock Anderson, o por la posibilidad de que este se retire, sino por su fórmula para las luchas WarGames, por sus recuerdos del escándalo de los esteroides en WWE, la separación WCW-NWA o Jim Crockett Promotions, o su emoción por aparecer en el videojuego Ultra Pro Wrestling.

► Las preferencias de Arn Anderson

Hoy lo hacemos de nuevo, en esta ocasión para conocer sus preferencias en cuanto al bando de los heels o babyfaces o la lucha individual o en parejas. De ello estuvo hablando recientemente The Enforcer en su pódcast, The ARN Show. Claramente, durante su histórica carrera siempre destacó más siendo el malo de la película y en la división de equipos. Sin olvidar que formó una de las grandes facciones rudas, The Four Horsemen.

«100%. Estaba haciendo lo mejor que podía con lo que tenía, y seré el primero en decirte que no tengo habilidades de héroe, y eso se manifiesta en cada lucha que tengo. Sabes, todo lo que podía hacer era vender, que es la parte más importante de nuestro negocio. Y de alguna manera, de alguna manera, hacerles creer que iban a recibir un spinebuster o hacerles recibir un spinebuster, porque eso me ayudaba a ponerme al día, si me entiendes.»

«Sí. Siempre dije que prefiero luchar en parejas si la situación es que somos campeones y tenemos grandes retadores. Pero si no es una buena situación para una lucha en pareja, al menos si estoy en solitario, tengo el control de mi propio destino.»

