«Aquellos que me han apoyado y ayudado, GRACIAS. A mis detractores, tienen derecho a tener una opinión. Lo único que puedo hacer, para citar a Dustin Rhodes, es ‘Seguir adelante’. Rumbo al próximo capítulo… #luchalibre». Si bien su salida de la compañía se dio de manera silenciosa, Brock Anderson confirmaba así recientemente que dejó AEW. Ninguna novedad hemos tenido de momento sobre su futuro, más allá de la suposición de que continuará trabajando en la escena independiente, a no ser que el hijo de Arn Anderson firme con una empresa que lo requiera de manera exclusiva, como la WWE, pero no tenemos nada con lo que siquiera especular en este sentido.

► La salida de Brock Anderson de AEW

Mientras, haciéndonos eco de sus declaraciones en Grilling JR, nos enteramos de qué piensa Jim Ross de esta interesante noticia sobre el joven luchador. Cabe mencionarse que JR habla con el coanfitrión del pódcast, Conrad Thompson, sobre la posibilidad de que este sea el final de la carrera luchística de Brock. No está claro por qué plantean esto pero sí lo hacen es porque existe esa posibilidad. Pero, como decimos, tenemos que esperar a más información sobre su futuro. Otro detalle a tener en cuenta es que no se sabe si no fue renovado o si decidió él irse de AEW.

«Yo tampoco. Tiene mucho potencial y un buen futuro por delante. Es un buen chico. Ha estado bajo la tutela de su padre, lo cual siempre es bueno porque su padre es un gran maestro, un gran entrenador y un gran motivador. Así que Brock estará bien. Alguien lo fichará. Tiene muchas habilidades y mucho potencial, así que le deseamos nada más que lo mejor. Soy amigo cercano de su padre, así que estoy apoyando a Brock y a su padre. Veremos cómo resulta. Probablemente será un momento interesante para esa familia».

La verdad es que no debería ser un problema que continuara con su carrera, al menos como independiente, con toda seguridad un montón de promociones están interesadas en trabajar con él. Entendemos que si se retira es porque quiere. A no ser que exista algún problema que desconocemos.