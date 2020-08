Lance Storm reflexiona: "No ames u odies porque te digan"

Aunque no se sabe a qué se refiere con exactitud, el reconocido Lance Storm ha compartido una interesante reflexión a través de su cuenta oficial de Twitter, que realmente vale la pena compartir aquí con todos ustedes en SÚPER LUCHAS. En la misma, habla acerca de cómo no debemos dejarnos influenciar de nadie, por "importante", "experimentada" o "escuchada" que pueda llegar a ser su opinión, con respecto al mundo de la lucha libre profesional.

A word of caution to anyone who decides to hate or love a wrestle based on what you’ve heard others say. Go watch the Self Destruction of the Ultimate Warrior DVD and then his HOF induction. People lie and opinions change. Don’t judge too harshly if you’ve never met them.