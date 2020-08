"WWE quería que fuera como Eddie Guerrero": Shaúl Guerrero

Actualmente con 29 años de edad, Shaúl Guerrero intentó ser luchadora. Llegó a WWE en 2010 y estuvo allí hasta 2014. Duró dos años en Florida Championship Wrestling, y después pasó a la original NXT, pero no pudo triunfar. Una serie de lesiones, y la pérdida de amor por la lucha libre, al no ver progreso en su carrera en el ring, la hicieron, junto con otros factores, desarrollar depresión y un desorden alimenticio que la llevó a abandonar WWE.

► La hija de Eddie Guerrero es muy diferente a su recordado padre

Pasaron 4 años hasta que regresó a la lucha libre, en pequeños trabajos como comentarista y anunciadora de ring en Reality of Wrestling, Women of Wrestling y Lucha Underground. En 2020, llegó a AEW como anunciadora del primer torneo de parejas femenil y por tal motivo, estuvo con su madre, Vickie Guerrero, en su podcast Excuse Me! y allí habló de muchos temas. Cuando le preguntaron si su padre estaría orgulloso de que ella hubiera incursionado en la lucha, esto dijo:

"Obviamente, me gustaría pensar que mi padre estaría orgulloso de mí. Había mucha presión acerca de seguir los pasos de mi padre. WWE esperaba que yo hiciera las cosas como mi padre las hizo, pero eso obviamente no estaba en las cartas. Quiero decir que estaría orgulloso de mí. Luego sentí que me presionaron mucho cuando estaba en FCW para ser tan bueno como tú, y tan bueno como papá, y eso ya fue mucho.

"Eso fue mucho para mí. Era un hecho que yo tenía que ganarme el nombre que yo ya tenía, el Guerrero. Allí comprendí que si WWE no quería llamarme por ni nombre, era porque apestaba. No querían que yo fuera una Guerrero y que fuera una decepción. Fue una tremenda mie*** darme cuenta de eso. Tú (Vickie) nunca me presionaste. No creo que la familia tuviera la intención de presionarme, pero sí me presionaron en WWE. Dijeron que necesitaba lucir más femenina. Básicamente, necesitaba ser la Diva ideal.

"La estaba pasando muy mal y la presión era mucha. No sé si ellos quisieron presionarme con intención o no, pero en cada ensayo que teníamos, me decían: 'Mira, tu papá lo hacía así'. Y amaba ver a mi papá, cómo se movía, lo que hacía, y claro que hubiera amado poder moverme como él, sería genial, pero no pasó. "Allí dije que lo iba a hacer a mí manera y me iba a divertir. Me dijeron que ni siquiera era lo suficientemente latina para ellos porque mi papá era un ícono para la comunidad latina, lo cual es increíble, tuve que poner a un lado el legado tuyo, y el legado de mi padre, pero no fue suficiente".

