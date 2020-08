WWE no contactó a Josh Fuller, acusador de Velveteen Dream

Como ya lo comentamos aquí en SÚPER LUCHAS, el sorpresivo regreso de Velveteen Dream a WWE en el último episodio de NXT, molestó bastante a los aficionados, dado que WWE ha guardado silencio en torno a las acusaciones que recaen sobre él, las cuales narran cómo habría utilizado su fama en WWE para hacerle grooming, hablar de temas sexuales y enviar fotos desnudo a menores de edad, especialmente hombres.

► Impactantes declaraciones de Josh Fuller, quien acusa de grooming a The Velveteen Dream de NXT

Este reportero contactó a Josh Fuller, uno de los varios acusadores de Dream en el movimiento #SpeakingOut, y el único que ha mantenido en redes sociales sus acusaciones, sin embargo, luego de agradecer, el joven decidió emitir una declaración a través de su de Twitter que compartimos con ustedes, seguramente para darle mayor transparencia a su relato, y que no dijeran que salía a vender a los medios sus palabras o algo por el estilo.

"Todavía estoy enojado. Siento todo esto tan duro, es como si logro superar por un tiempo, y luego, de la nada, salta de nuevo y estoy como: '¡Maldita sea!' Es una sensación realmente de mie***, en la que siento que no puedo decir las cosas que quiero.

"Sobre todo por miedo a mi carrera de lucha libre. Eso no debería estar bien. En retrospectiva, me alegro de no haber compartido las cosas que compartí de forma anónima, porque no hubiera tenido el mismo impacto, pero la paranoia que viene con todo realmente apesta.

"Sin embargo, estoy bien, pero estoy realmente enojado porque esta mie*** está siendo tolerada y tratando de ser barrida debajo de la alfombra como si nunca hubiera sucedido. La única cosa que realmente me molesta de las redes sociales, son las personas que afirman que todo fue claramente investigado, cuando no hay pruebas o declaraciones de que alguna vez haya sido el caso.

"Nadie, que yo sepa, ni yo, ni nadie más involucrado, fuimos contactados por nadie (ni por WWE). Y también, la gente que intenta hacer ver como si esto fuera una cosa de AEW vs NXT, se ven realmente tontos. A mí no me vengan con esa mie***. Las cosas malas siguen siendo malas, dejen de comparar situaciones entre sí.

"TAMBIÉN, cualquiera que diga que estoy hablando de cosas para ganar influencia, no entiendo la lógica detrás de eso, en absoluto. Literalmente, no tengo ninguna ganancia personal y sí tengo mucho que perder al hablar acerca de estas cosas. Mi moral viene antes que la lucha libre, y así siempre lo será. Esto es algo mucho más grande que yo.

"No estoy seguro si seguiré divagando refiriéndome al respecto, pero solo quiero decir que, por encima de todo, nunca elegí hablar por mí mismo. Esto se trataba completamente de los niños a los que él acosaba sexualmente, y del hecho de que Internet trataba de convertirlos en malas personas. Lo siento por ellos, no por mí".

Recordemos que el regreso de Velveteen Dream a WWE ha enojado a muchos fans. Y seguramente muchos más estarán aún más enojados por el hecho de que WWE habría hecho un mal trabajo investigativo.

