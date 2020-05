Sin haber tenido la ocasión de triunfar en NXT, viviendo una etapa realmente breve en la marca amarilla de WWE, aunque sin saberse si va a poder continuar con la misma en el futuro, Austin Theory se encontró disfrutando de una buena oportunidad en Monday Night Raw. La gran promesa del imperio de Vince McMahon comenzó a trabajar de la mano con talentosos luchadores como Andrade y Ángel Garza, sin hacer de menos a la representante Zelina Vega. Y a pesar de la separación de los tres sigue gozando de éxito en la marca roja gracias a su unión a Seth Rollins y Murphy.

► Lacey Evans vs Zelina Vega por Austin Theory

Casi puede decirse que el ataque que los dos luchadores mexicanos y su mánager le dieron fue lo mejor que le pudo pasar a Theory, pues de otra forma no hubiera podido tomar la mano del "Mesías". Es esta una oportunidad que puede llevarlo realmente alto, incluso a la cima, si aprovecha bien cada uno de los pasos del camino. Solo queda ver si lo hace. Antes, tenemos que destacar una reciente publicación en Twitter de Lacey Evans lamentándose por él tras la golpiza recibida. Un lamento que fue respondido por la propia Vega, que quiso explicar por qué hicieron lo que hicieron.

Awww... bless his heart. Yall didnt have to do him like that. 😢 @Zelina_VegaWWE #RAW — Lacey Evans ~ WWE Superstar (@LaceyEvansWWE) May 19, 2020

"Awww... Mis mejores deseos. No tenían que haberle hecho eso".

I did what was necessary. It’s all or nothing. https://t.co/6KJqtXC6qI pic.twitter.com/lFp52XdXBc — Zelina Vega (@Zelina_VegaWWE) May 19, 2020

"Hice lo que era necesario. Es todo o nada".

Y la representante no se quedó ahí.

Think I’m done speaking the truth? Ha.. I’m just getting started. — Zelina Vega (@Zelina_VegaWWE) May 19, 2020

"¿Piensan que acabé diciendo la verdad? Ni de broma... Solo estoy empezando".

Si nos ponemos en los pies de la ruda, puede entenderse que expulsó al luchador de su facción para mantener a Garza, para evitar dañar la alianza que tiene con este, en quien ve más futuro. Y el tiempo dirá si tomó la decisión correcta o no. Porque las cosas entre ambos seguro que no acabaron.

Por otro lado, parece claro que no va a comenzar nada entre Evans y Vega por estas declaraciones. Porque ambas están en marcas diferentes. Aunque pensando en que el lunes hubo intercambios temporales de marcas quizá no deba descartarse tan pronto. A ver qué ocurre. No estaría nada mal para ninguna de las dos.