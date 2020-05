Mano a mano añadido a AEW Double or Nothing 2020

El AEW Dynamite previo a AEW Double or Nothing 2020 culminó las principales historias camino a este PPV, aunque palideció en comparación a episodios anteriores vistos este mes, pese al buen duelo que protagonizaron Rey Fénix y Orange Cassidy, y al interesante choque dialéctico entre Arn Anderson y Jake Roberts, quienes por una vez evitaron que Cody Rhodes volviera a acaparar los focos (curiosamente, después de las críticas recibidas por su sobreexposición).

Pero también hubo tiempo para la concreción de un nuevo encuentro para la gran cita del domingo. Porque si bien no hubo rastro de Cody durante el episodio, AEW cumplió con el cupo de Rhodes, en este caso mediante un segmento donde Shawn Spears se mofó de Dustin, retándolo a un mano a mano que si bien no aceptó sobre las pantallas, quedó añadido al cartel del evento que nos ocupa.

Spears y Rhodes nunca se han visto las caras en solitario, cuando el otrora Tye Dillinger lleva una racha de tres victorias individuales, mientras la más reciente implicación de "The Natural" tuvo lugar en el episodio del 29 de abril de Dynamite, siendo derrotado por Lance Archer bajo la semifinal del torneo por el Campeonato TNT.

