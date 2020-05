4 presumibles luchas que se añadirán a NXT TakeOver: In Your House

Ante la imposibilidad de llevar a cabo NXT TakeOver: Tampa Bay como estaba previsto, debido a la crisis del coronavirus, WWE tuvo que reubicar los combates previstos para este evento a lo largo de distintos episodios semanales de NXT en USA Network. Pero la marca dorada no verá cancelado otro especial, y recuperando una denominación clásica, muy acorde a la coyuntura actual, el próximo 14 de junio se emitirá NXT TakeOver: In Your House.

Ayer, durante la más reciente edición del show dorado, tuvimos una confirmación oficial: Tommaso Ciampa vs. Karrion Kross. El ex-Campeón NXT salió a confrontar al recién llegado a la Full Sail, tras el ataque de este semanas atrás, y de manera bastante cordial, le informó de que le esperaba en dicho TakeOver. Que un mano a mano simple, sin título de por medio, sea el primer añadido al cartel, revela la gran apuesta de WWE por Kross.

► Recuperando la senda perdida en NXT TakeOver: In Your House

Pero a lo largo de la pasada noche, ciertamente se sugirió el posible cartel íntegro de dicho show.

Johnny Gargano y Candice LeRae intentaron atacar a Mia Yim tras el combate de esta contra Santana Garrett, pero Keith Lee salió a hacer el salve. Una rivalidad que se cuece desde la semana pasada, cuando "The Garganos" criticaron a Yim y Lee en un segmento grabado desde su nido de amor. Así, el Campeón Norteamericano NXT lanzó un reto a "Johnny Wrestling".

Mientras, Damien Priest, ya revelado como el misterioso atacante de Finn Bálor, anunció que ambos disputarán un duelo en In Your House. Reto al que aún tiene que responde el irlandés, pero que se espera acepte en breve.

En cuanto al torneo por el Campeonato de Peso Crucero NXT interino, igualmente supongo que su final tendrá lugar en la cita que nos ocupa. De momento, Hijo del Fantasma es el primer finalista, y su rival saldrá de una Triple Amenaza programada para la semana que viene entre Kushida, Drake Maverick y Jake Atlas.

Y por último, el Campeonato Femenil NXT. De nuevo, Charlotte Flair hizo de ruda, dejando sin resultado el Rhea Ripley vs. Io Shirai que sirvió de estelar. Un movimiento de Flair realmente absurdo, pues ahora, en vez de defender su oro frente a una luchadora, seguramente lo hará contra dos al mismo tiempo.

@MsCharlotteWWE You’re a bloody coward. #Wrestlemania36 you got lucky, but we all know that holding onto gold is your weakness. I solemnly hope that you are ready for a war, because we’ve only just begun. I will end you. #WWENXT 👹 — RheaRipley_WWE (@RheaRipley_WWE) May 21, 2020

El cartel de NXT TakeOver: In Your House quedaría de la siguiente manera

CAMPEONATO FEMENIL NXT

Charlotte Flair (c) vs. Rhea Ripley vs. Io Shirai

CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT

Keith Lee (c) vs. Johnny Gargano

Karrion Kross vs. Tommaso Ciampa

FINAL DEL TORNEO POR EL CAMPEONATO DE PESO CRUCERO NXT INTERINO

Hijo del Fantasma vs. Kushida, Drake Maverick o Jake Atlas

Finn Bálor vs. Damien Priest