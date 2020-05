Cody Rhodes habló de una revolución en la lucha libre gracias al apoyo de los fans, que en última instancia, hicieron posible el sueño de este y The Young Bucks: All Elite Wrestling. Sin embargo, un año después de aquel primer evento que dio inicio a esta nueva era en la lucha libre estadouniendese, la compañía llevará a cabo la segunda edición de este evento sin ese factor decisivo en su meteórico éxito. Porque, de momento, no parece haber planes para que AEW Double or Nothing 2020 tenga público presente en la Daily's Place Arena de Jacksonville, cuando aún Florida tiene que dar luz verde para ello, pese a unas declaraciones del gobernador del estado a comienzos de este mes.

Será la primera vez que AEW afronte tal tesitura en un PPV, con la que deberá apechugar tras su política de "Show Must Go On" a toda costa, poniendo en riesgo la salud de sus trabajadores, y que se ha traducido en unos bajos índices de audiencia de AEW Dynamite. Todo, pese a que el simple hecho de colocar a un limitado número de talentos en torno al ring suponga una gran diferencia respecto a los silenciosos shows de WWE; praxis que supongo mantendrán para la gran cita de este sábado 23 de mayo.

Y a fin de que sigan a distancia AEW Double or Nothing 2020, pues de otra manera, no podrán hacerlo, les ofrecemos en SÚPER LUCHAS nuestra guía de rigor, con los horarios de inicio para los principales países de habla hispana.



► Horarios por país

(Buy In)

Ciudad de México (México) - 6:00 PM

Madrid (España) - 1:00 AM del domingo 24 de mayo

Santiago (Chile) - 7:00 PM

Buenos Aires (Argentina) - 8:00 PM

Bogotá (Colombia) - 6:00 PM

Asunción (Paraguay) - 7:00 PM

Belmopán (Belice) - 5:00 PM

Caracas (Venezuela) - 7:00 PM

Ciudad de Guatemala (Guatemala) - 5:00 PM

Ciudad de Panamá (Panamá) - 6:00 PM

La Habana (Cuba) - 7:00 PM

La Paz (Bolivia) - 7:00 PM

Lima (Perú) - 6:00 PM

Managua (Nicaragua) - 5:00 PM

Montevideo (Uruguay) - 8:00 PM

Nueva York (Estados Unidos) - 7:00 PM

Quito (Ecuador) - 6:00 PM

San José (Costa Rica) - 5:00 PM

San Juan (Puerto Rico) - 7:00 PM

San Salvador (El Salvador) - 5:00 PM

Santo Domingo (Republica Dominicana) - 7:00 PM

Tegucigalpa (Honduras) - 5:00 PM



(Show principal)

Ciudad de México (México) - 7:00 PM

Madrid (España) - 2:00 AM del domingo 24 de mayo

Santiago (Chile) - 8:00 PM

Buenos Aires (Argentina) - 9:00 PM

Bogotá (Colombia) - 7:00 PM

Asunción (Paraguay) - 8:00 PM

Belmopán (Belice) - 6:00 PM

Caracas (Venezuela) - 8:00 PM

Ciudad de Guatemala (Guatemala) - 6:00 PM

Ciudad de Panamá (Panamá) - 7:00 PM

La Habana (Cuba) - 8:00 PM

La Paz (Bolivia) - 8:00 PM

Lima (Perú) - 7:00 PM

Managua (Nicaragua) - 6:00 PM

Montevideo (Uruguay) - 9:00 PM

Nueva York (Estados Unidos) - 8:00 PM

Quito (Ecuador) - 7:00 PM

San José (Costa Rica) - 6:00 PM

San Juan (Puerto Rico) - 8:00 PM

San Salvador (El Salvador) - 6:00 PM

Santo Domingo (Republica Dominicana) - 8:00 PM

Tegucigalpa (Honduras) - 6:00 PM



► Cartel

CAMPEONATO MUNDIAL AEW

Jon Moxley (c) vs. Brodie Lee

CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW

Nyla Rose (c) vs. Hikaru Shida

FINAL POR EL CAMPEONATO TNT

Cody Rhodes vs. Lance Archer

STADIUM STAMPEDE MATCH

The Inner Circle vs. Matt Hardy y The Elite

MJF vs. Jungle Boy

CASINO LADDER MATCH POR UNA OPORTUNIDAD TITULAR

Darby Allin vs. Colt Cabana vs. Orange Cassidy vs Rey Fénix vs. Scorpio Sky vs. Kip Sabian vs. Frankie Kazarian vs. Luchasaurus vs. participante sorpresa

Britt Baker vs. Kris Statlander

(BUY IN)

OPORTUNIDAD POR EL CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW

Private Party vs. Best Friends



► Cómo ver AEW Double or Nothing 2020