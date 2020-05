Karrion Kross tendrá combate en NXT TakeOver: In Your House

A veces, con una gran entrada, tienes medio combate ganado. Y dentro de WWE, compañía que basa buena parte de su producto en el continente, a menudo por encima del contenido, esto es tradición. Especialmente, si hablamos de debuts de competidores de los que se espera un estatus estelar. Karrion Kross supuso el último en adscribirse a este listado, cuando se estrenó en NXT hace dos semanas junto a Scarlett Bordeaux, masacrando a un joven talento. Y ayer, el otrora "Killer" victimizó a otro, aunque tras el trámite, Tommaso Ciampa apareció para darle una importante noticia.

Sin dejar la educación a un lado, "Blackheart" se presentó oficialmente ante Kross, para a continuación darle la bienvenida a NXT. Entonces, Ciampa dijo saber por qué Kross lo atacó semanas atrás: son gladiadores especiales y entre especiales anda el juego. Como conclusión, Ciampa hizo oficial el mano a mano para NXT TakeOver: In Your House.

Daddy's home, and he's inviting @WWEKarrionKross into HIS HOUSE at #NXTTakeOver: In Your House on Sunday, June 7! @NXTCiampa @Lady_Scarlett13 https://t.co/2tlWiWbpuJ