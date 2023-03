La vida de Scott Hall, ¿en Dark Side of the Ring?

Dark Side of the Ring es una serie documental que se extiende en la actualidad a tres temporadas enfocada en episodios controvertidos de la lucha libre profesional: la tragedia de Chris Benoit, la traición de Montreal, el fallecimiento de Owen Hart… Y próximamente podría contar con un capítulo dedicado a Scott Hall, luchador que nos dejó el 14 de marzo de 2022, según cuenta Kevin Nash en Kliq This. Como bien sabemos, la vida y carrera del ‘Bad Guy’ está llena de controversias de las que se ha hablado largo y tendido durante muchos años.

> ¿Scott Hall en Dark Side of the Ring?

“Sí, Dark Side Of The Ring, quieren hacer algo y quieren involucrarme y quieren involucrar a Sean Waltman, Cody estará involucrado. Lo que queremos hacer es decirle a la gente quién era realmente Scott [Hall]. Simplemente no creo que la perspectiva de A&E vaya a cubrir el estrés postraumático de Scott y el tiroteo que ocurrió en la casa de muñecas en Orange Avenue.

“Hay una razón por la que tantos de nuestros guerreros regresan del combate y se quitan la vida, porque se han quitado la vida. Lo de Scott siempre fue, porque era muy religioso, Scott decía: ‘Pero no entiendes hombre, no voy a ir al cielo. He quebrantado uno de los Diez Mandamientos, no matarás. He matado, no voy a ir al cielo, mi alma estará en el limbo’”.

Por las palabras del ‘Big Daddy Cool’ no es solo algo que los responsables de la serie quieren hacer sino algo que estaría en marcha. Veremos si próximamente tenemos más información.

¿Te gustaría que Dark Side of the Ring dedicara un episodio a Scott Hall?