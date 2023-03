Durante el Dynamite del 15 de marzo, Darby Allin dijo que él nunca se quejaría en Twitter si AEW no le da una oportunidad. Ello durante un fantástico segmento que compartió con MJF, Sammy Guevera y Jack Perry, los llamados cuatro pilares del futuro de la compañía por su talento y juventud. No faltan los luchadores que utilicen las redes sociales para compartir sus pensamientos sobre su manejo, entre otros muchos objetivos para los que sirven estas plataformas, como es el caso de Dax Harwood, de FTR.

> Dax Harwood, sus quejas en Twitter y Darby Allin

Pero Allin no estaba hablando de él, al menos eso es lo que piensa Harwood, como expresa en su podcast, FTR with Dax.

“Implicaría a mucha gente que mirara y viera dónde me quejé realmente. ¿Me quejé o solo dije mi verdad? Nunca dije que alguien estaba en mi contra o que alguna compañía me estaba enterrando. Nunca dije eso antes. Digo mi verdad. No creo necesariamente, y no lo hice, lo de Darby, cuando lo escuché, no pensé que necesariamente estaba hablando de mí. Tengo una buena idea de algunas de las personas de las que está hablando. Darby y yo somos bastante cercanos. Yo diría que somos buenos amigos. No creo que él estuviera (hablando de mí). Si lo estuviera, le preguntaría. Le pediría que viniera a hablar conmigo para resolverlo. No necesariamente creo que estubiera hablando de mí porque lo respeto, creo que él me respeta, y hemos trabajado juntos varias veces y hablamos todas las semanas. Entiendo lo que estaba diciendo y de dónde venía.

“Internet, la gente de Twitter, pueden encontrar cualquier cosa en Twitter. Les pido que busquen dónde me he quejado realmente. Solo digo mi verdad. Si no me defendiera a mí y a FTR, no sé si estaríamos en la posición que estamos ahora.

“En algún momento del camino, defender lo que crees, decir tu verdad se volvió incorrecto. En un momento, esa era la medida de un personaje, si te defendías a ti mismo. En un momento,, eso era una medida de tu personaje. Ahora, es una medida de lo mal que eres como ser humano. Nos hemos vuelto tan complacientes, tan acostumbrados a tomar la mi*rda y comer la mi*rda. Si crees en ti mismo y crees en lo que tienes y lo que puedes lograr, pero también lo que puedes devolverle al mundo, especialmente a un mundo que amas, y lo amo con pasión, hasta el punto en que me ha causado mucho dolor, ansiedad y estrés, pero me encanta tanto que tengo que defender lo que creo. Si no hubiera defendido lo que creo, todo hubiera estado bien y nunca habría hecho las cosas que quería hacery luego no podría haberme mirado en el espejo al final del día”.

