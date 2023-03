Bisping no se molestó con Gaethje por comentarios

Michael Bisping ha respondido a la acusación de comentarios sesgados de Justin Gaethje en UFC 286. Después de superar a Rafael Fiziev en el evento coestelar del sábado en The O2 en Londres.

Gaethje (24-4 MMA, 7-4 UFC) vio a su amigo y compañero de equipo Kamaru Usman desafiar al campeón de peso welter Leon Edwards en el evento principal de la noche. Gaethje discrepó con el comentario de Bisping, calificándolo de poco profesional por supuestamente mostrar parcialidad a favor de su compatriota británico, Edwards, quien derrotó a Usman por decisión mayoritaria.

El martes, Bisping abordó esas afirmaciones en un video publicado en su canal de YouTube, negándose a tomar fotos de Gaethje y simplemente atribuyendo sus palabras a la lealtad.

“Justin solo está siendo un amigo leal y un compañero de equipo leal. Cuando estás viendo una pelea y quieres que tu amigo, tu compañero de equipo gane, en tu mente se enfatizan las cosas buenas que hacen. Se amplifica. Es un asunto más grande de lo que es. Y las cosas que el oponente le hace a tu amigo, las descartas. … Eso es solo la mente humana. Así es como trabajamos. Cuando alguien a quien respetamos, cuando alguien que es nuestro amigo a quien apoyamos, cuando lo está haciendo bien, lo amplificamos en nuestra mente. Cuando pasa algo malo, lo minimizamos.

“Así que Justin cree firmemente en su cabeza que Kamaru ganó esa pelea. Y porque luego dije en el micrófono: ‘Bueno, Leon claramente ganó esa pelea’, lo cual pensé que lo hizo en una pelea cerrada, en una pelea cerrada. Todos los rounds estuvieron reñidos. Leon no lo fumó en ninguna de los rounds, pero pensé que, en general, Kamaru podría haber tenido una o dos rounds. Tal vez uno, tal vez dos. Tendría que volver a verla. Pero escucha, Leon ganó la pelea. Pero todas las rondas estuvieron reñidas y Justin simplemente está siendo un buen compañero de equipo”.

Al final, Bisping mantiene su evaluación de la victoria de Edwards sobre Usman y señala el sentimiento general de los jueces y observadores que vieron la pelea de la forma en que lo hizo. No es nada contra el ex campeón.

“Escucha, no me estoy burlando de Kamaru. Fue una pelea muy reñida, pero Leon claramente ganó en mi opinión, y los jueces se hicieron eco de ese sentimiento. Y creo que en general, universalmente todo el mundo está de acuerdo. No he visto ningún clamor por robo ni nada por el estilo”.

Bisping también cuenta con el apoyo de sus colegas Jon Anik y Daniel Cormier. El comentarista principal y hombre de jugada por jugada, Anik, salió en defensa de Bisping , asegurando a todos que el miembro del Salón de la Fama de UFC no tiene agenda cuando convoca peleas. Cormier, quien fue el tercer hombre en la mesa de comentaristas el sábado, también habló sobre la situación.

“No pensé que estaba siendo parcial. La gente siempre me llama parcialidad. La realidad es que todo el mundo tiene un poco de eso en ellos, pero creo que hizo un buen trabajo. …

“Creo que Mike hizo un trabajo fantástico, como siempre lo hace”.