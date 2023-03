Ha habido un rumor acerca de que Triple H no estaba contento con todos los luchadores que había traído de vuelta a la WWE como nuevo Director Creativo. Solo fue eso y nunca hubo una confirmación pero no sería una sorpresa que Hit Row estuvieran entre ellos. Top Dolla, Ashante Adonis y B-FAB no han hecho demasiado desde que volvieran. Lo más llamativo, aunque sin que los llevara a nada, cambiar a rudos. Esto puede explicarse por la falta de quien era su líder antes de que todos fueran despedidos: Swerve Strickland, ahora en AEW.

> La inspiración de Top Dolla

Dicho esto, nos desmarcamos de la situación actual del trío para centrarnos únicamente en Dolla y hacernos eco de sus recientes declaraciones en el podcast AP Football en la que habla de dos de sus inspiraciones: John Cena y The Rock. Cuenta que siempre quiso ser una Superestrella y da crédito a ambos por iluminarlo.

“The Rock es la razón por la que soy luchador. Crecí siendo un gran fanático de The Rock. Sin él, no estaría haciendo lo que estoy haciendo hoy. Hizo que me importara. Él era el tipo. Hoy en día, sigo siendo un gran admirador suyo, a pesar de que lo conocí. Sigo siendo un gran admirador suyo. The Rock, definitivamente, es el tipo que tuvo un gran impacto en mí.

“Además de John Cena. Cuando regresó hace unos meses, nos sentamos y tuvimos una conversación en su camerino. Me dio un consejo gratis porque ambos tenemos personajes de hip-hop y él es el más exitoso en la historia de la lucha libre. Poder recibir un consejo suyo sobre cómo hacerlo y hacerlo de la manera correcta, fue enorme. Era tan bueno y eso es lo que lo convirtió en una gran estrella”.

¿Te gusta lo que está haciendo Hit Row actualmente en la WWE?