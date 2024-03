La última visita de CM Punk a las grabaciones de WWE NXT

Hace apenas seis meses, habría sido impensable vaticinar el siguiente reporte de Ibou de WrestlePurists.

«[…] La meta a largo plazo de CM Punk es suceder a Shawn Michaels en NXT. Me contaron que estuvo muy activo la pasada noche, no durmió y voló a Orlando. Estará haciendo mucha labor de observación hoy, viendo cómo funcionan las cosas allí en términos de producción».

Si bien este fue puntualizado por Fightful.

«Ibou de WrestlePurists tiene una buena conexión con fuentes cercanas a Punk y dice que el objetivo a largo plazo de Punk es suceder a Michaels, de 58 años, en la dirección de NXT. Los funcionarios de la WWE le dicen a Fightful que algo así estaría muy lejos, y por ahora no hay planes para que Michaels concluya su carrera en NXT en el corto plazo. Ibou también notó que Punk estaría observando la producción de televisión, algo que era conocido por hacer lo mismo en OVW, y a menudo molestaba a Paul Heyman»

► CM Punk ya es un habitual de NXT

Con todo, Shawn Michaels pretenda o no aferrarse a su cargo todo lo posible y realmente CM Punk tenga o no madera de líder tras bambalinas, parece que «The Second City Savior» le ha tomado el gusto a NXT.

Ayer acudió de nuevo al Performance Center de Orlando (Florida, EEUU) para seguir de cerca, cual productor más, la realización del show (imagen compartida por el usuario de Reddit PoopDoofus69).

HBK ha dicho públicamente que le encantaría que Punk compitiera en NXT, pero que tal decisión no está en sus manos, pues el chicagüense es Superestrella del elenco principal de WWE. Tal vez una vez se recupere de su lesión, Punk tenga alguna breve rivalidad con algún talento del territorio de desarrollo en pos de elevarlo, como otros veteranos han hecho ya.

De momento, el futuro de Punk parece se ceñirá a Raw, donde todo hace indicar luchará contra Drew McIntyre a finales de año; si el escocés decide renovar contrato. Y más allá, puede que Punk gane su primer Royal Rumble en 2025.