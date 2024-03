WWE anuncia la siguiente aparición de CM Punk

«Always look on the bright side of life», cantaban los Monty Python en el final de Life of Brian (1979). Y CM Punk podría aplicárselo este año. Si bien nadie quiere pasar por una lesión, de alguna manera su ausencia tal vez le resulte productiva.

Hoy, con todo el runrún generado entre The Rock, Roman Reigns, Cody Rhodes y Seth Rollins, estos cuatro gladiadores se roban casi todos los focos camino hacia WrestleMania 40, privando incluso a la división femenil de estelarizar alguna de las noches del magno evento. Y si algo sabemos de Punk, es que «The Second City Savior» no encaja muy bien el verse opacado.

Cuando la temporada de WrestleMania pase, y Punk retorne a la acción, ya sin estrellas samoanas de por medio, el Universo WWE tendrá aún más ganas de verlo triunfar, con una potencial coronación de cara a WrestleMania 41.

► CM Punk, en el «Road To WrestleMania»

Pero este año, por lo pronto, aunque no pueda tenerlo como competidor en activo, WWE quiere que CM Punk forme parte de WrestleMania 40.

Se anunció que formará parte del «meet & greet» WWE World y que aparecerá en el último episodio de Monday Night Raw previo al «Show de los Shows». Y ahora, sabemos que Punk estará también en la edición de la marca roja de la semana anterior, el 25 de marzo.

He aquí parte de lo escrito por WWE.

STAMFORD, Conn., March 11, 2024 – WWE, parte de TKO Group Holdings (NYSE: TKO), anunció hoy que CM Punk hará un sensacional retorno a Monday Night Raw desde la Allstate Arena de Chicago, Illinois, el lunes 25 de marzo […] Esto marcará el primer retorno de CM Punk a la Allstate Arena de Chicago desde que dejó en ‘shock’ al mundo el pasado noviembre con un impactante retorno en WWE Survivor Series, generando una cifra récord de más de 71 millones de visualizaciones entre las plataformas de redes sociales. Su última aparición en Monday Night Raw el 5 de febrero de 2024 lo vio desvelar una lesión sufrida en Royal Rumble que lo obligará a perderse WrestleMania XL. Surgen incógnitas sobre qué tendrá que decir el autoproclamado ‘Best in the World’ cuando se dirija en persona al Universo WWE el lunes 25 de marzo.

