La UJPW busca ser una asociación corporativa

La Federación Japonesa de Lucha Libre Profesional (UJPW) se formó el 15 de diciembre de 2023, con la alianza de varias empresas de lucha libre profesional japonesa y hasta la fecha ha realizado dos funciones.

► La UJPW quiere ser una asociación incorporada bajo la ley japonesa.

El objetivo inicial de la conformación de la UJPW fue el apoyo a los esfuerzos de socorro en Noto, afectado por un fenómeno climático. Bajo el lema de «All Together» comenzaro su labor conjunta.

Con miras a continuar sus actividades en el desarrollo y mejora de la lucha libre profesional en Japón y en el extranjero, recientemente se programó una reunión que se centró principalmente en los pasos necesarios para que la UJPW se convierta en una asociación incorporada bajo la ley japonesa.

En dicha reunión, estuvieron representadas 11 promociones de nueve empresas, entre ellas NJPW y Stardom de Bushiroad, AJPW, BJPW, DDT Pro-Wrestling, Pro-Wrestling DIANA (en calidad de observador), Dragon Gate, Ganbare Pro, Kyushu Pro, NOAH y TJPW. A los representantes de cada organización también se unieron abogados, contadores y especialistas que participaron en un debate productivo y animado. Con el objetivo de mejorar la comunicación con los gobiernos y los organismos legales, así como de proporcionar directrices y programas eficaces para los luchadores, se decidió que el grupo de la industria avanzara hacia la constitución de una asociación general incorporada.

Una vez completados estos pasos, el vicepresidente de Cyberfight Co. Ltd., Sanshiro Takagi, actuará como portavoz, junto con el presidente de Kyushu Pro, Ryota Chikuzen, el miembro de la junta directiva de DRAGONGATE Co. Ltd., Ryo Saito, y el presidente de NJPW, Naoki Sugabayashi, actuarán como fideicomisarios.

A partir de dicha reunión se tomarán las medidas legales pertinentes para la incorporación de UJPW y se realizará un anuncio formal cuando se completen estos pasos. La UJPW seguirá debatiendo y actuando sobre cuestiones de toda la industria en el futuro y espera seguir recibiendo apoyo.