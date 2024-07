Kaitlyn: «Con AJ Lee tuve mi mejor lucha en WWE»

La ex Superestrella de la WWE Kaitlyn se acuerda de cuando fue Campeona de las Divas y de tener el combate más destacado de su carrera con AJ Lee, refiriéndose al mano a mano que disputaron por el mismo título en Payback 2013, donde «The Black Widow» ganó por primera vez el título que ostentaría en tres ocasiones; sería además el único de sus años en el elenco principal después de haber sido Campeona Queen of FCW y Campeona Florida Divas FCW en el extinto territorio de desarrollo. Lo hace en la misma entrevista con Developmentally Speaking en la que dio a conocer que tiene interés en entrar nuevamente a los cuadriláteros de la que fuera su casa en la lucha libre profesional.

#OnThisDayInWWE 10 years ago at Payback:

A great match between AJ Lee and Kaitlyn, with AJ winning the Divas Title for the first time@TheAJMendez @CelesteBonin pic.twitter.com/PSjvXCXEtY

— On This Day in WWE (@OTD_in_WWE) June 16, 2023