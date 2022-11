La situación de Adam Cole es «muy preocupante»

Hoy, un servidor comentó la potencialidad de que se produzcan varios reapariciones en el inminente AEW Full Gear 2022, además de los ya anunciados de Sting y The Elite. Y algunos lectores quizás se pregunten por la ausencia de Adam Cole dentro de ese cupo de candidatos.

Pues decir que no, que quien escribe no pasó por alto el nombre de Adam Cole. Si «The Panama Playboy» queda fuera de la lista de posibles retornos de Full Gear es porque su futuro luchístico luce muy incierto desde la conmoción que sufrió (segunda en el periodo de un mes) durante Forbidden Door.

El desgarro de labrum ya no parece ser principal foco médico para Cole. A cambio, según las palabras de Dave Meltzer del pasado mes, dicha conmoción sería actualmente el gran problema de Cole.

Hoy, nos llega actualización del asunto Adam Cole vía Wrestling Observer Newsletter, y nos gustaría decir que se trata de novedades positivas. Sin embargo, dista mucho de ser así lo que expone Dave Meltzer.

Confirmamos entonces que los seguidores descarten un regreso sorpresa de Cole mañana en Full Gear. De nuevo, SUPERLUCHAS envía sus mejores deseos al ex Campeón NXT.

When I was nine years old, I told myself “You’re gonna be a Pro Wrestler…no matter what.”



No matter the obstacles, no matter the time…that will never change. pic.twitter.com/5o7GtOu81A