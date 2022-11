Como cada vez que AEW celebra un PPV, Tony Khan realizó recientemente una conferencia de prensa previa a Full Gear 2022 en la que estuvo respondiendo a todas las pregunta que le plantearon los diferentes medios a excepción de cuál es la situación actual de CM Punk en la compañía. En cambio, el presidente dijo que no tiene nada más que cosas buenas que decir de las contribuciones que el «Best in the World» hizo como All Elite. A continuación, resumimos las declaraciones de Khan gracias a la transcripción de nuestros compañeros de Fightful.

► Khan señala a The Elite y Death Triangle como los dos mejores tríos de la historia de la organización; esto antes de que se enfrenten en el pague-por-ver por el Campeonato Mundial de Tríos AEW.

#DEATHTRIANGLEvsTHEELITE#AEW World Trios Championship#AEWFullGear

This Saturday Night, November 19

LIVE on PPV

8pm ET / 5pm PT How to watch:

🔗https://t.co/ufkkXQChi6 pic.twitter.com/fbOGkggeDU — All Elite Wrestling (@AEW) November 17, 2022

► Aclara que no tiene la intención de cambiar Full Gear a un evento de domingo pues no quiere enfrentar a la NFL, donde es propietario de los Jacksonville Jaguars.

► Hablando de shows, apunta que han ahorrado millones de dólares realizándolos durante este 2022 en el noroeste de Estados Unidos, motivo por el cual han hecho tantos en esta zona del país.

► Ricky Starks vs. Lance Archer debería haberse realizado la semana pasada pero finalmente será esta, en Rampage, debido a que el ex Campeón FTW no tenía el alta médica entonces. El ganador se verá las caras contra Brian Cage en la Zero Hour. Y quien gane luchará contra Ethan Page en Dynamite en la final del torneo eliminatorio por el Campeonato Mundial de Parejas AEW.

► Khan adelanta que han valorado la idea de que Toni Storm, la actual Campeona Interina AEW, sea la nueva Campeona Mundial AEW, lo que supondría despojar a Thunder Rosa del título que tiene mientras se recupera de su última lesión. Pero quieren esperar a ver cómo van las cosas con «La Mera Mera».

With her eyes set on gold, @jmehytr has challenged Champion #ToniStorm for the #AEW Interim Women’s World Championship at #AEWFullGear LIVE on PPV on Saturday, November 19 in Newark, NJ at @prucenter! Tickets are ON SALE NOW! https://t.co/rFcIFUPD6k | https://t.co/Y4EcTO5v4i pic.twitter.com/8zvRtfi7UJ — All Elite Wrestling (@AEW) November 3, 2022

► El presidente señala la lucha de Saraya y Britt Baker como un enfrentamiento entre una estrella local y una de las caras más reconocibles e históricas de la lucha libre profesional. También apunta que la «Anti-Diva» confiaba en que recibiría el alta, aclarando que si no hubiera sido así, tenían otras ideas para ella. Khan cree que Saraya sería una gran embajadora de AEW.

After their fiery confrontation on #AEWDynamite, it has been made official: Dr. @realbrittbaker D.M.D will go one-on-one with @Saraya at #AEWFullGear LIVE on PPV in Newark, NJ at @prucenter on Saturday, November 19 at 8pm ET! 🎟 Tickets are ON SALE NOW! https://t.co/UN1cNiJJrQ pic.twitter.com/IcdbkilQs0 — All Elite Wrestling (@AEW) November 10, 2022

► También habló sobre AR Fox afirmando que ha descubierto que puede pasar más tiempo con el talento durante las grabaciones de AEW Dark y que cuando tuvo la oportunidad de conocer al veterano luchador le gustó.

► El Torneo Owen Hart va a seguir adelante, confirmó también Tony Khan, revelando además que Chris Jericho ayudó a establecer la conexión entre AEW y Martha Hart.

► En Full Gear 2022 se estarán enfrentando también Jade Cargill y Nyla Rose por el Campeonato TBS y el presidente elogia a Tony Schiavone por idear parte de la historia del robo del título que están contando las dos luchadoras.

After weeks of holding the TBS Championship title belt hostage, the #NativeBeast @nylarosebeast will face Undefeated TBS Champ @Jade_Cargill at #AEWFullGear with the TBS Championship on the line LIVE on PPV THIS SATURDAY at 8pm ET!

Order now at https://t.co/yl8Cggt9pz pic.twitter.com/I9O1IDOZHn — All Elite Wrestling (@AEW) November 15, 2022

► Justamente el mismo Khan es quien toma todas las decisiones creativas, pero aclara en la conferencia que solicita ideas tanto a los luchadores como al personal de AEW, a quienes considera personas inteligente. Revela que usa menos de la mitad de las ideas que le proponen debido a la limitación de tiempo.

► En lo relativo a ROH, señala que a finales de este 2022 verán donde se encuentra la compañía y hacia dónde va el acuerdo televisivo.