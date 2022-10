El futuro luchístico de Adam Cole, en el aire

AEW ha conseguido de momento que Adam Cole no sucumba a los cantos de sirena procedentes de WWE desde la toma de control creativo de Triple H, según supimos por un reciente reporte. Pero más allá de eso, nos preguntamos qué ha pasado con el «Panama Playboy».

Un par de semanas antes de aquel reporte, Dave Meltzer reveló que no había una fecha estimada para el retorno de Cole. Revelación hecha dos meses después de que el mismo periodista apuntara las dos presumibles causas de su baja.

La importancia de Cole en AEW una vez se unió a la empresa siempre fue palpable, de ahí que cada semana, numerosos seguidores se pregunten por el estado competitivo del luchador, más allá de que este no haya dejado de hacer sus conexiones vía Twitch.

Y bajo la última entrega de la Wrestling Observer Radio, Meltzer ya no menciona el desgarro del labrum de Cole, sino que apunta únicamente a su mencionada conmoción, confirmado la seriedad de la misma.

Son ya tres meses y medio sin ver competir a Cole, y nunca sabremos cómo tuvieron que cambiar los planes por su ausencia. SUPERLUCHAS desea a Cole la mejor y más pronta recuperación.

I’m running shit when I’m back. Seriously. Save the tweet. Otherwise… pic.twitter.com/ZF68fK84nI