AEW Full Gear 2022, ¿el show de los retornos?

En cuanto a calidad de los combates, el episodio de AEW Dynamite de esta semana cumplió, pero ciertas decisiones creativas lucieron un tanto confusas. Por ejemplo, el cierre del mismo, con Jon Moxley y MJF en un segmento que poco aportó a la rivalidad.

Y sobre todo, la forma en que se anunció el retorno de The Elite. Tras la defensa de Death Triangle del Campeonato Mundial de Tercias AEW ante Top Flight y AR Fox, un gráfico mostró a Kenny Omega y The Young Bucks como rivales de The Lucha Brothers y PAC en Full Gear. Véase, no hubo presencia física de Omega y los Bucks, ausentes de la programación desde All Out.

► De All Out 2021 a Full Gear 2022

Lo testimonios de seguidores que estiman poco candente el cartel de Full Gear y la construcción de este PPV son ciertamente numerosos, y tal vez por ello, AEW busque concederle un extra al show en forma de apariciones sorpresa de talentos.

Ipso facto, pensaríamos en potenciales debuts, recordando All Out 2021, show que principalmente sigue siendo recordado por tal factor. Pero para la ocasión que nos ocupa, seguramente tengamos que hablar de retornos, más allá del ya confirmado de The Elite, sin olvidar el de Sting, leyenda que no vemos desde mediados del pasado mes.

Como primeros nombres, surgen los de Malakai Black, Brody King y Buddy Matthews, quienes desaparecieron de la programación de AEW a raíz del retiro temporal del otrora Aleister Black. Recientes vídeos en redes sociales y los programas de la compañía nos hacen intuir que la vuelta de The House of Black es inminente.

Y por qué no, podemos hablar igualmente de «Hangman» Page. A inicios del presente mes, Tony Khan sugirió que el cowboy estaría listo para retomar sus implicaciones competitivas, luego de ser dado de alta de un aparente episodio de conmoción cerebral, acaecido durante su lucha contra Jon Moxley en el episodio de Dynamite del 18 de octubre.

O de Thunder Rosa. La mexicana, inactiva por lesión desde el 10 de agosto, dijo que su objetivo pasaba por el mes de enero como fecha de retorno, aunque las declaraciones recientes de Toni Storm pidiendo que sea despojada del Campeonato Mundial Femenil AEW tal vez tengan la intención de vender una inminente revancha entre ambas para determinar quién es la monarca legítima.

Asimismo, y pese a que todos estos potenciales retornos seguramente no se den la misma noche, están los nombres de Miro y Ruby Soho; este último, sin ninguna reportada dolencia que se lo impida.