Braun Strowman es el actual Campeón Intercontinental después de vencer a Shinsuke Nakamura en SmackDown frente al asombro tanto de Sami Zayn como de Cesaro, que intentaron ayudar al japonés, provocando todo lo contrario. Cualquiera de los dos podía haber entrado para causar la descalificación, pero no lo hicieron. El monstruo ahora sostiene el título y nos preguntamos quién va a atreverse a intentar quitárselo. Podría ser precisamente el ahora ex dueño del mismo, pero las revanchas inmediatas son cosa del pasado.

► La rivalidad de Strowman con Nakamura

Ambos luchadores podrían enfrentarse el 27 de febrero en Arabia Saudita pero habrá que esperar al viernes que viene para saber cómo comienza el reinado de Strowman. Mientras hablamos de la rivalidad que ha tenido (o sigue teniendo) con Nakamura, porque hemos descubierto que podría haber sido diferente. Esto mismo comentó recientemente Dave Meltzer en el Wrestling Observer Radio.

«Se suponía que Strowman y Nakamura iban a tener una rivalidad a largo plazo, pero la tiraron por tierra de inmediato».

Esta trama comenzó en diciembre, al menos en televisión, pues lo que ocurre en los house shows no tiene importancia. Estaríamos hablando de un mes y medio pero en realidad los dos luchadores solo trabajaron juntos en televisión en cuatro ocasiones. Cinco si contamos Royal Rumble 2020. No es mucho, en realidad. Pero es una muestra perfecta de la situación en la que está tanto Strowman como Nakamura, como también Zayn o Cesaro. Sin olvidar el mismo Campeonato Intercontinental, al que no se le da ninguna importancia.

Por las palabras de Meltzer podríamos entender que la rivalidad acabó el viernes pasado, pero esto no está confirmado. Ambos podrían continuar enfrentándose en las próximas semanas.

Por otro lado, quizá no sea tan importante que sea larga o no la historia sino la calidad de la misma. Y es que no ha habido un momento en estos meses que podamos destacar. Ha pasado sin más por la programación sin ningún interés.